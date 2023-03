In via Cefalonia asfalto in pessimo stato: signora ruzzola a terra

In via Cefalonia un pezzo di strada non c’è più, completamente scrostato. Una trappola per tutti, e ci è appena caduta una signora che stava camminando con le borse della spesa in mano, che si è sbilanciata su quel tratto dissestato ed è ruzzolata in terra. Le condizioni della strada, a ridosso dell’incrocio con via Nino Bixio, stanno in queste condizioni da alcune settimane e non è l’unico punto critico in città. In periferia, così come in centro, ci sono arterie secondarie e principali piene di buche, e l’esempio emblematico è via Verga, una sorta di ‘tangenziale’ che consente di attraversare tutto il quartiere di San Marone per poi sbucare sulla statale adriatica e che è diventata una pericolosa gruviera per la quale non sono nemmeno chiari i tempi di sistemazione dell’asfalto, perché i lavori che sono stati annunciati mesi dal Comune non sono mai iniziati. Nel frattempo si continua a cadere e a denunciare l’amministrazione comunale per ottenere il risarcimento dei danni. Ma, non per tutte le vittime dei capitomboli finisce bene in tribunale. La signora C. C., nel giugno del 2019 finita a terra per colpa di una buca, a suo dire mentre in sella allo scooter percorreva via Pellico, ha citato il Comune e, per le lesioni riportate, chiesto un risarcimento record: 37.716 euro. Il giudice del tribunale di Macerata ha respinto le sue pretese e l’ha condannata al pagamento delle spese. Assistita dal suo legale, ha ora impugnato la sentenza e proposto ricorso alla Corte di Appello di Ancona.