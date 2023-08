In via Leopardi gira la fortuna: vinti 20mila euro al 10eLotto

"Anche ad agosto qualcuno si fa una bella vacanza", commenta Giacomo Caporaletti dell’omonima tabaccheria-edicola in via Leopardi a Montefano alla notizia che nel concorso di martedì scorso, come riporta Agipronews, è stato indovinato un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro in tutto l’anno.

Non è la prima volta che la dea bendata si ferma nella tabaccheria Caporaletti, ormai un vero e proprio punto della provincia baciato dalla fortuna: nel passato un cittadino, con un "Turista per sempre", si è visto fruttare ben un milione e 800mila euro. Ma non solo.

Si sono registrate anche tre volte in cui il "5" fortunato del Superenalotto è stato indovinato proprio qui a Montefano, fruttando vincite dai 60 ai 70mila euro. Ultima, in ordine di tempo, è stata la vincita a luglio scorso di ben 500mila euro con un Gratta e Vinci da 10 euro, ovvero quello del concorso "Il miliardario mega" e si è trovato questa fortuna in tasca.

Naturalmente in quella occasione, come in questa dell’ultimo concorso, il fortunato vincitore al momento resta ignoto e non è facile neanche per il titolare capire chi possa essere in quanto la tabaccheria è un luogo di passaggio anche per chi viene da fuori Montefano. Ma di sicuro la gioia non sarà da poco.