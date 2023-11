In viaggio con Bankitalia: "Le Marche sono plurali anche a livello produttivo"

Un incontro a proposito della millenaria storia della moneta si è tenuto ieri mattina al Lauro Rossi nella seconda tappa marchigiana di "In viaggio con la Banca d’Italia": l’istituto ha organizzato una serie di tappe, fra cui quella maceratese, per diffondere cultura finanziaria tra imprese e persone. "L’avventura della moneta: cinquemila anni ben portati" era il titolo dell’incontro di ieri. Sandro Parcaroli, in apertura, rivolgendosi ai giovani presenti ha sottolineato: "Studiate per il vostro futuro e per il bene del vostro territorio, che ha moltissime imprese piccole e belle". Il rettore John Mccourt ha rilevato come sia "importante favorire la consapevolezza finanziaria dei giovani", ricordando i corsi di laurea che Unimc dedica all’economia, mentre Maurizio Cannistraro, direttore della sede anconetana della Banca d’Italia, dopo una panoramica delle iniziative che la banca sta tenendo in tutta Italia, ha evidenziato come "le Marche, unica regione Italiana declinata al plurale, siano plurali anche a livello culturale e produttivo, con molte piccole imprese di valore". È poi stata data la parola ai relatori dell’incontro: Massimo Omiccioli, Giovanni Iuzzolino e Anna Ascenzi, con Paola Ansuini a moderare. Omiccioli, che fa parte con Iuzzolino del progetto Museo della moneta della Banca d’Italia, si è soffermato sull’importanza di approfondire la storia per capire il presente, anche finanziario: "La complessità della spiegazione di economia e finanza ha molti profili. Oggi il 90% della moneta è su conti bancari". Iuzzolino ha ricordato le varie funzioni della moneta, con la sua storia che dura da 2.500 anni, riferendosi tra gli altri a matematici come Fibonacci e Luca Pacioli, che inventò la "partita doppia", ponendo l’accento su come la moneta serva per "contare, pensare e programmare il futuro, tenendo presente che l’unità di misura, l’euro, va fatto essere stabile. Inflazione e deflazione impediscono di programmare il futuro". Anna Ascenzi ha sottolineato come la Banca d’Italia stia compiendo un’importante opera di diffusione della cultura finanziaria in diversi incontri in giro per l’Italia. È stato presentato quindi il progetto del "Mudem", divulgato anche attraverso un fumetto realizzato da professionisti di disegno ed economia: il Museo della moneta della Banca d’Italia sarà inaugurato a Roma a Villa Hüffer. Il principio che lo ispira è la consapevolezza che l’economia non sia tutto, ma come tutto sia nell’economia. Un’anticipazione di una parte del Mudem si trova all’interno di una mostra al Palazzo delle Esposizioni a Roma, visitabile fino ad aprile 2024.