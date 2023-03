"In... viaggio per il 2023", conferenza e visite guidate alla Mozzi Borgetti

Sabato alle 9, nella biblioteca Mozzi Borgetti, appuntamento con l’incontro culturale e conviviale "In... viaggio per il 2023". L’iniziativa è organizzata dalla Cisl di Macerata in collaborazione con il gruppo Fede, Arte, Cultura e Tradizioni, diretto dal dottor Ilario Contigiani. Alle 9.30, Stefano Testa Bappenheim, docente di diritto canonico ed ecclesiastico all’Università di Camerino, terrà una conferenza dal titolo: "La politica estera della Santa Sede in questo millennio". Alle 12, si potrà partecipare alla visita guidata nelle sale antiche della biblioteca prendendo parte alle mostre "Virgo hec penna" e "Manoscritto versus incunabolo" con visita agli spazi della Specola. Alle 13.30 si svolgerà il pranzo conviviale. Il costo per aderire è di 24 euro.