In viale Corridoni senso unico alternato per un camion utile ai lavori edili

Da oggi e almeno sino a fine anno in viale Filippo Corridoni, in corrispondenza del civico 16 di piazza Giacomo Leopardi, è stato istituito un senso unico alternato, regolato da movieri e impianto semaforico, per permettere la sosta all’interno del cantiere di un camion con autogru per il trasporto dei materiali edili necessari per la restaurazione edile in corso, esclusivamente nella fascia oraria 9-12 o 14.30-17 e unicamente nei giorni feriali ad esclusione del sabato.