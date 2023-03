"Inaccettabile il silenzio del sindaco"

"Se per il sindaco e la maggioranza la questione della mancata nomina del nuovo cda Ircr scaduto da 5 mesi e della conseguente impossibilità di incaricare un nuovo direttore generale è totalmente sfuggita di mano, allora chiediamo conto alla Regione". Parola di Romano Carancini (foto), ex primo cittadino di Macerata e ora consigliere regionale Pd, che ha presentato un’interrogazione sulla posizione della Regione, che verso l’Ircr Macerata esercita funzioni di controllo, "rispetto a eventuali interlocuzioni col sindaco per porre fine quanto prima a questa assurda e prolungata condizione di paralisi". La questione Ircr, insiste Carancini, "non può viaggiare sul binario delle urgenze e scelte prese in corsa, avrebbe richiesto attenzione, visione e programmazione, perché prevedibile e determinata". Infatti, il cda ha tempi di carica precisi, "così come il contratto del direttore generale. Si sapeva quando sarebbero scaduti, si conoscevano perfettamente le durate. Si doveva porre attenzione, con anticipo e serietà amministrativa, al futuro di un’azienda pubblica che con i suoi circa 100 dipendenti costituisce oggi un faro non solo per il comune capoluogo ma anche per le altre strutture nella provincia". Il consigliere Pd fa notare che invece, dopo mesi, "ci troviamo con un cda paralizzato, programmi e investimenti che non possono essere portati avanti, una direzione assente, il rischio di compromettere i servizi e andare incontro al commissariamento, con promesse e smentite che volano dai banchi della maggioranza. Non è più accettabile – incalza – che il sindaco continui a restarsene in silenzio in questo balletto di voci e sconfessioni, ha una responsabilità enorme verso la parte fragile della città, le persone anziane assistite, le loro famiglie, i lavoratori. Vediamo se anche la giunta regionale, interrogata, resterà in silenzio".

c. g.