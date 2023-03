Inala gas a pranzo, coppia di anziani rimane intossicata

Marito e moglie – entrambi quasi 80enni – stavano facendo pranzo a casa, ma poi hanno inalato accidentalmente del gas. Per questo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, che li hanno condotti al pronto soccorso perché erano rimasti intossicati. L’episodio è avvenuto ieri, nel quartiere Europa di Porto Recanati. Intorno alle 13.30 i due anziani, che vivono in un appartamento al primo piano di via Alighieri, si trovavano nella cucina di casa. Quindi, dopo aver finito di preparare e cuocere il pasto, hanno iniziato a mangiare. Ma, a un certo punto, tutti e due si sono sentiti male e il marito ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. In breve, i sanitari hanno appurato che entrambi gli anziani avevano inalato a lungo del gas, tanto da avere problemi respiratori.

Poco dopo, sono intervenuti a supporto i vigili del fuoco del distaccamento di Civitanova, visto che si trattava di una sospetta fuga di gas. Dagli accertamenti dei pompieri, sarebbe poi emerso che la coppia avrebbe lasciato accesi i fornelli della cucina senza accorgersene, respirando così tutto quel gas. Alla fine, moglie e marito sono stati caricati in ambulanza e trasportati (in codice giallo) al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso.

g. g.