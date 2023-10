Inaspettata tintarella di ottobre a Civitanova: tutti in spiaggia!

Tintarella di ottobre, in spiaggia anche ieri mattina tanta gente in costume per godersi il caldo anomalo, sotto l’ombrellone e in acqua a fare il bagno, ma pieni anche i tavoli all’aperto dei ristoranti affacciati sul mare, perché non mancano le prenotazioni di chi approfitta delle temperature per gustarsi una fritturina di pesce accompagnata da buon vino bianco davanti all’Adriatico. E’ l’immagine che offre in questi giorni il lungomare sud di Civitanova ed così lungo tutta la costa. L’anticiclone continua a regalare giornate di sole e di gran caldo, con una decina di gradi sopra la media stagionale in questo weekend e così sarà, sulla base delle previsioni meteo, anche la prossima settimana. Di questo passo, si arriverà a farsi la castagnata sotto l’ombrellone. Prorogata, infatti, dal Comune con una ordinanza, fino alle festività dei santi e dei morti, comunque non oltre il 2 novembre, la possibilità per le attività stagionali di tenere aperto il ristorante in spiaggia oltre la chiusura standard, così da poter approfittare di questa lunga coda estiva ed è un provvedimento che va incontro alla richiesta presentata dalla categoria dei balneari per rispondere alla richiesta di tavoli che accompagna questa estate infinita. Quindi, anche oggi i civitanovesi, i residenti nell’entroterra e i turisti-pendolari in particolare dell’Umbria potranno prendere la tintarella e gustarsi un buon pranzo di pesce all’aperto.