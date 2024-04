Inaugura il museo Benimino Gigli

È prevista per oggi alle 16.30, l’inaugurazione del nuovo museo Beniamino Gigli, ospitato nella Sala dei Trenta del Teatro Persiani, dopo un importante intervento realizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e cognitive. Nato nel 1961 in virtù della generosa donazione degli eredi di Gigli, e in particolare della figlia Rina, che hanno messo a disposizione numerosi costumi di scena, oggetti, cimeli, fotografie, lettere e documenti appartenuti al cantante, il museo è stato completamente rinnovato grazie ad un finanziamento ottenuto dal Comune sui fondi Pnrr.

Tratto distintivo del nuovo allestimento è l’accessibilità: il museo, infatti, è stato progettato per abbattere le barriere architettoniche, cognitive e sensoriali, in cui anche gli utenti con disabilità visive potranno effettuare la propria visita in autonomia grazie alla segnaletica tattile-plantare e ai sussidi permanenti, tra cui opere per l’esplorazione tattile, planimetrie e didascalie accessibili. Un progetto realizzato grazie al contributo del Museo Omero di Ancona e oggi, in occasione dell’inaugurazione, nei parcheggi presenti in via Cavour e nei piazzali Gigli, Patrizi (eccetto stalli di sosta riservati per i residenti), e Giordani è stato istituito il divieto di sosta in modo da riservare gli stalli agli ospiti specie se possessori di contrassegno invalidi.

La cerimonia prevede anche l’apposizione di una targa in ricordo del Maestro Luigi Vincenzoni, nipote del tenore accanito suo fans. Subito dopo, alle 19, saranno riaperte le porte della vicina chiesa di Sant’Agostino al termine dei lavori di sistemazione degli interni e dell’impianto di riscaldamento. Sarà il vescovo Nazzareno Marconi a riaprire il portone d’ingresso e a presiedere alla celebrazione eucaristica.

Antonio Tubaldi