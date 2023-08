Inaugura il parco in via Martiri delle Foibe senza alberi

Sarà inaugurato oggi alle 18.30 il nuovo parco giochi allestito da tempo in via Martiri delle Foibe, proprio davanti a palazzo Bello, l’antica villa della marchesa Roberti frequentata fin da adolescente dal poeta Giacomo Leopardi che proprio con un accenno all’immobile dà inizio allo Zibaldone. Da oltre un anno quell’area era stata attrezzata con giochi colorati per la gioia dei bambini, ma una recinzione e un cancello chiuso con un lucchetto ne hanno impedito sino ad oggi la sua piena fruizione. Il parco giochi è il frutto di un piano di lottizzazione stipulato da tempo con l’impresa edile Lorenzini che finalmente si è concluso, tanto che l’area è ora diventata di proprietà del Comune e può essere adibita a uso pubblico. Aprire un parco giochi è sempre una bella cosa per un paese, specie quando questo si gratifica anche con il titolo rilasciato dall’Unicef di "città amica dei bambini e delle bambine". Eppure non manca qualche mugugno perché l’area, seppur con una serie di attrazioni per i più piccoli, di panchine, cestini per i rifiuti, percorso pedonale in sicurezza e accessibile anche ai portatori di handicap, si presenta priva di piante e, di conseguenza, di zone d’ombra. "Aprire un parco a fine luglio senza un albero è come salire su un’auto senza ruote", commenta qualcuno consigliando, prima di aprire, di piantumare qualche albero già grande.

Antonio Tubaldi