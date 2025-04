Inaugura "Rubber". Nuovo spazio dedicato all’arte

Apre "Rubber" domani, in via Roma 6. Si tratta di un nuovo spazio espositivo, punto di diffusione, scambio e ricerca artistica al centro di Recanati: il nome scelto ai gestori Gloria Falasco, Marianna Rogante e Andrea Balietti, per descrivere le caratteristiche essenziali del loro progetto sta per "gomma, un materiale naturale o sintetico, caratterizzato da elevata elasticità, ossia in grado di deformarsi sotto l’azione di una forza esterna cessata la quale può tornare alla forma originale".

Il locale ha l’ambizione di rappresentare un riferimento in fatto di arte contemporanea e modernariato, con particolare interesse verso design, editoria, musica e abbigliamento. In occasione dell’apertura, l’artista Niba sarà la prima ad esporre una selezione delle sue celebri sculture realizzate dal 2002 ad oggi: fascino dell’artificio, feticismo simbolico, pop-surrealismo, iperrealismo sono alcuni dei contenuti radunati sotto forma di corpi femminili, gatti, conigli, pezzi di design rigorosamente ornati e abbigliati secondo i dettami dell’estetica fetish.

I responsabili di Rubber fanno da co-curatori dell’esposizione insieme all’artista e l’allestimento prevede pezzi dalle collezioni "Plastic Pleasure"; "Plastic Pleasure, design"; "In the Mirror", "FeLish" e, per finire "Rubber Rabbit".

ant. t.