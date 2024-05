Inaugurata la casetta dell’acqua: "Massima attenzione all’ambiente"

È stata inaugurata ieri mattina la nuova fontana di distribuzione di acqua potabile minerale, liscia e anche gassata, a Montefano. L’iniziativa è della società Astea e realizzata in collaborazione con il Comune di Montefano, per il quale il Gruppo gestisce il servizio idrico.

"Quella inaugurata oggi – ha detto durante la cerimonia Fabio Marchetti (nella foto), amministratore delegato di Astea – è la diciottesima casetta dell’acqua. Finora sono stati erogati 45 milioni di litri d’acqua con 30 milioni di bottiglie di plastica risparmiate. Il costo per l’utenza è di un euro di contributo, pagato all’interno della bolletta dell’acqua. La politica di Astea per il rispetto dell’ambiente si manifesta in molte attività, tanto che il Financial Time ci ha inserito nella classifica delle aziende più sensibili alla compatibilità" ha concluso con orgoglio.

Quella inaugurata ieri è la prima "casetta dell’acqua" per il borgo di Montefano, delle diciotto che Astea ha già realizzato nel suo territorio di competenza: cinque sono da tempo operative a Loreto, quattro a Osimo, quattro a Recanati, una rispettivamente a Porto Recanati, Potenza Picena, Montecassiano e Montelupone.

Il prelevamento dalle casette dell’acqua Astea consente di ridurre drasticamente il consumo di bottiglie in plastica, abbattendo al contempo inquinamento e spese famigliari per il loro acquisto.

