Inaugurata la Farmacia Desiderio: "Spazi più ampi e nuovi servizi"

È stata inaugurata, dopo un importante lavoro di modernizzazione, la Farmacia Desiderio in piazzale Europa a Recanati. Il taglio del nastro è stato affidato al sindaco Antonio Bravi, con la partecipazione del vice sindaco Mirco Scorcelli e l’assessore alle politiche culturali Rita Soccio. Dopo la benedizione dei locali di Frate Emanuele dei Cappuccini, la titolare, Annalisa Desiderio, ha voluto ringraziare i tantissimi cittadini intervenuti: "Abbiamo pensato a una nuova farmacia che potesse migliorare il rapporto con i nostri pazienti, mettendo a disposizione spazi più ampi, nuovi servizi di telemedicina, autoanalisi e consulenza, un laboratorio galenico all’avanguardia, e tecnologie di stoccaggio dei farmaci di ultima generazione".

Da sempre la Farmacia Desiderio è un punto di riferimento per le preparazioni galeniche in tutta la Regione, essendo dotata, nei locali sottostanti, di tre moderni laboratori. "Anche se i cittadini non vedono quello che produciamo", continua il figlio, Riccardo Andrenacci, farmacista galenista, "ogni giorno nei nostri laboratori si preparano farmaci per tutte quelle patologie che attualmente non hanno una cura standardizzata e farmaci industriali di riferimento. In sostanza personalizziamo il farmaco in base alle esigenze dei medici e dei pazienti". All’esterno è stato installato un distributore automatico, con la peculiarità di avere anche diversi cassetti attivi 24 ore su 24: "Se un cliente, dopo aver prenotato un prodotto, non ha la possibilità di ritirarlo nell’orario di apertura della farmacia, da oggi in poi potrà farlo digitando un codice a qualsiasi ora".