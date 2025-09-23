Inaugurata la fontana con l’opera per Mariani

Un momento di grande partecipazione e commozione ha accompagnato, domenica, l’inaugurazione della nuova fontana con scultura dedicata alla memoria di Fabio Mariani, figura molto amata nel quartiere Le Grazie di Recanati.

L’iniziativa, promossa dal C.C.S.R. Le Grazie con il patrocinio del Comune di Recanati, si è svolta nel piazzale antistante la chiesetta della Madonna delle Grazie, luogo simbolico per la comunità.

A presentare la cerimonia è stata Francesca Cipolloni, che ha introdotto i vari interventi istituzionali e personali. A prendere la parola sono stati il sindaco Emanuele Pepa, il vicesindaco Roberto Bartomeoli, il parroco Padre Mario Capitanio, Nikla Cingolani per conto dell’Aido, e Giuditta Messi, artista autrice della scultura, oltre ai familiari di Fabio.

L’opera, collocata sopra una fontana recentemente ristrutturata, è stata scoperta dal sindaco insieme all’artista e successivamente benedetta da Padre Mario.

Nel suo intervento, Giuditta Messi ha spiegato la genesi del progetto artistico, ispirato al tradizionale gioco del "Pa’", che Fabio e i suoi amici praticavano da ragazzi.

Momento particolarmente emozionante è stata proprio la rievocazione del gioco del "Pa’", messa in scena da quel gruppo di amici, che ha saputo coinvolgere anche i più giovani presenti, creando un simbolico ponte tra generazioni.

Un tema, quello del legame tra persone e territorio, che ha caratterizzato per anni l’impegno di Fabio e del suo gruppo di amici, attivi nella vita parrocchiale e nelle iniziative del C.C.S.R. Le Grazie.

A suggello dell’iniziativa, sulla fontana è stata apposta una targa con Qr Code che rimanda al sito www.obiettivoamicizia.it.

Antonio Tubaldi