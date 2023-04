Inaugurata la nuova filiale "Siamo vicini alla comunità"

Taglio del nastro, venerdì a Camerino in via Pallotta, per la nuova filiale della Banca di Credito Cooperativo dei Sibillini. Un’occasione anche per festeggiare i 102 anni della BCC marchigiana (i due anni di pandemia avevano impedito di festeggiare il centenario) e per testimoniare il ruolo della ’banca di comunità’. Prima c’è stata la visita al centro storico, al teatro Marchetti e a Palazzo Bongiovanni. "Ad arricchire la giornata, all’auditorium Benedetto XIII si è svolto un convegno, intenso e pieno di interventi, incentrato sul tema della resilienza, del sisma e del futuro – spiegano dal Comune -. Tante le istituzioni presenti: insieme al sindaco Lucarelli e all’amministrazione, il presidente della Regione, Acquaroli, il commissario straordinario Castelli, il vicepresidente del Consiglio regionale Pasqui, e il consigliere regionale Marinelli. Ringraziamo il presidente BCC dei Sibillini Stefano Tolomeo e il direttore Claudio Taddei per continuare a credere in questo territorio con nuovi progetti e investimenti".