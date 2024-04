Inaugurata la "Panchina del dono". Un messaggio di speranza

È stata scoperta, nel parco pubblico di via Lauro Rossi, la "Panchina Aido" o "Panchina del dono", un modo per rimarcare l’importanza della donazione degli organi. Presenti all’inaugurazione la giunta e i consiglieri comunali, i rappresentanti delle sezioni Aido provinciale e comunale, l’Avis e l’Admo e la Croce Verde. Come sottolineato dal presidente Aido Elio Giacomelli, in Italia ogni anno, ci sono quasi 9mila malati in attesa di trapianto e solo quattromila riescono a compiere l’operazione che di fatto salva loro la vita. Fondamentale continuare, per questo, l’opera di sensibilizzazione fra i cittadini in modo che le persone disponibili a consentire la donazione "post mortem" aumentino sempre di più. Il sindaco Andrea Gentili ha espresso la volontà di proseguire anche con altre iniziative a sostegno di questa causa e ha ricordato la figura di Fausto Caproli, coetaneo e compagno di scuola anche di altri assessori e consiglieri presenti domenica come Mauro Spinelli, Simona Scopetta e Andrea Salvatori. A Fausto, scomparso prematuramente nel 1998 e uno dei primi esempi di donazione nel paese, è intitolata la sezione Aido di Monte San Giusto. Il sindaco ha voluto anche ringraziare Mattia Orsili ed Elia Aliberti per la realizzazione della scritta e gli operai comunali per l’allestimento della panchina. Ora, passando da quel parco, tutti potranno leggere: "Io dono!... Non so a chi, ma so perché".