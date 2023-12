Inaugurata la panchina rossa con i simboli delle associazioni

A Sarnano, in via Benedetto Costa, in occasione delle celebrazioni nazionali per il 50esimo anniversario dell’associazione Aido, è stata inaugurata una panchina rossa con i simboli delle sezioni locali delle associazioni promotrici, Aido, Admo, Avis, e dell’ente donatore, l’Unione Montana dei Monti Azzurri. "Come amministrazione abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa che riteniamo essere di grande importanza", ha spiegato il vicesindaco Franco Ceregioli.

"La panchina reca la scritta ’Io dono!’ – ha aggiunto –. Non so a chi, ma so perché: è un invito a fermarsi a riflettere sull’importanza della donazione di sangue, midollo osseo e organi, una scelta che fa la differenza. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i donatori: il loro impegno è fondamentale per aiutare chiunque si trovi in condizione di bisogno. Un saluto in particolare va ai numerosi membri della sezione Avis del Comune di Sarnano presieduta da Silvia Salustri. Una comunità molto attiva e in continua crescita, come testimoniano i giovani presenti qui questa mattina, tra cui Noemi Falcioni e Riccardo Battaglioni che proprio in questa cornice hanno ricevuto il premio per la loro prima donazione".