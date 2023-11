Inaugurata la Scuola Forense Maceratese: un'opportunità per i praticanti

Con la prima lezione in diritto civile, tenuta dal professor Ubaldo Perfetti, ieri ha preso il via la Scuola forense maceratese, gestita dall’Ordine degli avvocati tramite la Fondazione forense maceratese. Alla presenza del direttivo del consiglio direttivo della scuola, hanno presieduto la cerimonia di inaugurazione il presidente dell’Ordine Paolo Parisella, e l’avvocato Maria Cristina Ottavianoni, presidentessa della Fondazione forense e del consiglio direttivo della scuola. "Tenevamo moltissimo a questa iniziativa, che è la prima della Fondazione maceratese – commenta l’avvocato Ottavianoni –. Abbiamo avuto molta disponibilità da parte dei docenti, che da ieri hanno avviato le lezioni per una trentina di praticanti, quasi tutti del nostro ordine e qualcuno da quello di Fermo. Ci siamo sempre lamentati del fatto che i corsi post universitari non tenessero conto della necessità dei praticanti di conoscere la professione, di avere un approccio pratico che non vuol dire minore approfondimento, ma è anzi fondamentale per chi vuole andare a fare l’avvocato. Questa è una grande opportunità. Ora penseremo a un altro grande tema, cioè la creazione di connessioni con le istituzioni e il contesto economico". A introdurre il corso è stato il presidente della Scuola, l’avvocato Massimo Gentili.