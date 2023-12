Inaugurata la sede della coop Meridiana: "Punto di ripartenza"

La cooperativa sociale Meridiana inaugura i nuovi uffici in via Silone. I locali al civico 27 permetteranno, come sottolinea il presidente Marco Scrivani, "maggiore visibilità e possibilità di lavoro". Giuseppe Spernanzoni, consigliere delegato della cooperativa che si occupa di pulizie, ecologia e pubbliche affissioni, racconta: "Il taglio del nastro è un punto di ripartenza. Abbiamo spazi adeguati per le nostre attività future. L’impianto fotovoltaico nel balcone esterno fornirà condizionamento per estate e inverno. Ringrazio le ditte che ci hanno dato una mano, il cda, oltre che tutti gli operatori, senza il quale nulla sarebbe possibile. Poi, naturalmente, il Comune di Urbisaglia che è socio della cooperativa". Meridiana si occupa anche di energia. I nuovi uffici, costituiti da 340 metri quadrati di interno, hanno anche un ampio balcone, che ha permesso l’installazione dei pannelli. La direttrice generale Barbara Vittori dice: "Abbiamo fatto incontrare passato e futuro. Gestendo quattro centri del riuso, abbiamo utilizzato all’interno, per gli arredi, quelli delle nostre sedi, seguendo la filosofia che ci appartiene, allungare la vita dei beni. La parte di impiantistica è all’avanguardia. C’è anche una colonnina per la ricarica delle auto elettriche, oltre a tre pompe di calore con split che proteggono dai batteri dell’ambiente". Paolo Francesco Giubileo, sindaco di Urbisaglia, Comune socio della cooperativa, ha partecipato al taglio del nastro e descrive così il rapporto: "L’inaugurazione della sede è uno sguardo al futuro e alla praticità. Siamo soci perché riscontriamo una voglia di guardare al futuro in maniera efficace, una caratteristica per noi fondamentale. Quando nel gennaio 2018 avevamo perso il servizio mensa per i bambini della scuola, Meridiana si fece trovare pronta in pochi giorni. Una bella storia". La sede rinnovata prevede spazi per tutti i settori di Meridiana. Affissioni, risorse, energia, sale formazione e quant’altro. Gli orari di apertura del gli uffici sono dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì.

Lorenzo Fava