Macerata
CronacaInaugurata la sede della Link: "Sconti per chi vive nel cratere"
26 set 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
  4. Inaugurata la sede della Link: "Sconti per chi vive nel cratere"

Inaugurata la sede della Link: "Sconti per chi vive nel cratere"

La benedizione del vescovo Marconi ha dato il via all’attività dell’ateneo privato a villa Cola. Presenti alcuni amministratori assieme al fondatore del gruppo. Non sono mancate le polemiche.

I. presenti alla cerimonia di ieri a villa Cola, nuova sede della Link

Inaugurata con la benedizione del vescovo Nazzareno Marconi la sede del corso di Odontoiatria della Link University. La cerimonia si è tenuta a villa Cola, alla presenza, tra gli altri, di Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, dell’onorevole Francesco Battistoni e di Francesco Polidori, fondatore del gruppo a cui fa capo la Link.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, riconosciuto a livello nazionale e strutturato secondo i più aggiornati standard europei, prevede attualmente 60 posti e ha una durata di sei anni, nei quali viene offerta una preparazione teorica unita ad attività pratica e clinica. Il test di ammissione si svolgerà il 23 ottobre.

"Per dimostrare la propria attenzione verso il territorio – si legge in una nota dell’ateneo privato –, la Link opererà un diverso importo di iscrizione con riduzioni dedicate ai residenti delle province, a quelli delle aree colpite dal terremoto del 2016 e in generale ai residenti nella Regione Marche. In particolare, per Odontoiatria nella sede di Macerata è prevista una riduzione del 20% sul costo della retta per i residenti della provincia di Macerata e per i residenti nelle aree colpite dal sisma, mentre per tutti gli altri residenti nella regione Marche la riduzione è del 10%".

Rispetto all’inaugurazione di ieri, a cui hanno preso parte una ventina di persone, la consigliera di parità Deborah Pantana ha espresso "dispiacere per il danno d’immagine che le nostre università pubbliche subiscono. Fanno fatica a mantenere rette basse per permettere a tutti lo studio, e il progetto della Link non è stato condiviso con la città, tant’è che all’inaugurazione hanno partecipato in pochi".

All’inaugurazione della Link a villa Cola ha partecipato anche l’assessore alla cultura del Comune Katiuscia Cassetta, che, contattata, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

