Inaugurata la sede dell’Anpi locale

L’Anpi di Civitanova ha inaugurato con un’assemblea degli iscritti la nuova sede nella palazzina ex studentianziani in via Mandela. "Grazie all’amministrazione comunale – dice il presidente Francesco Peroni – che ci ha concesso i locali. Lasciamo la vecchia sede di via Buozzi con tanti ricordi delle iniziative che si sono svolte con la compianta Annita Pantanetti e con il figlio Claudio Gaetani. Portiamo nella nuova sede un rinnovato impegno e programmeremo un’ intensa attività legata alla difesa dei valori della Costituzione nata dalla Resistenza, dei diritti, di tutti i diritti, e della pace". La prossima iniziativa pubblica è prevista per questo sabato, dalle 16 nella sala Cecchetti della biblioteca comunale con una mostra fotografica dei luoghi della città bombardata nel novembre del 1943 che provocò vittime, distruzione e sofferenze.

Curata e illustrata dal professor Claudio Bernacchia, la mostra si avvarrà di interventi e testimonianze della professoressa Gabriella Macellari Solazzi e di Pietro Rocchi, testimone dell’epoca. Inoltre la presidente dell’accademia Primo Dialetto, Ena Giuggioloni, reciterà alcune poesie in dialetto civitanovese scritte dal partigiano Pietruccio Cerquetti. Sarà presente anche il presidente provinciale Anpi, Francesco Rocchetti.