Inaugurata la sede provvisoria della stazione Carabinieri a Loro Piceno

È stata inaugurata lunedì la sede provvisoria della stazione carabinieri di Loro Piceno, alla presenza del prefetto Flavio Ferdani e del comandante provinciale colonnello Nicola Candido, ricevuti dal sindaco Robertino Paoloni. In vista degli interventi di demolizione e ricostruzione della caserma di Loro Piceno, danneggiata dal sisma 2016, il Comune ha fornito una sede provvisoria nella centralissima via Giacomo Leopardi. Il locale, fino a qualche anno fa adibito a sportello bancario, a seguito di lavori di adattamento, è stato adibito a stazione dei carabinieri. Che potrà così continuare a fornire il servizio alla cittadinanza dei tre Comuni di Loro Piceno, Ripe San Ginesio e Sant’Angelo in Pontano. Il colonnello Candido ha ringraziato il prefetto e i tre sindaci del territorio servito dal reparto (per Ripe San Ginesio Paolo Teodori e per Sant’Angelo in Pontano Vanda Broglia). In particolare il Comune di Loro Piceno, con il suo ufficio tecnico, si è impegnato nella realizzazione di quanto necessario per la nuova sede, al fine di "continuare a garantire la ricezione della cittadinanza", spiega l’Arma, in attesa della ricostruzione dello stabile ulteriormente colpito con la scossa dello scorso 9 novembre.