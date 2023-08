Inaugurata Mostra Ciarrocchi a Civitanova Alta: Aperta fino al 24 Settembre

Nell’Auditorium Sant’Agostino di Civitanova Alta si è svolta l’inaugurazione della mostra ‘Ciarrocchi. L’opera incisa 1932-2000’, ideata e curata dalla pinacoteca civica Marco Moretti con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. L’esposizione racchiude 56 fogli che mettono in luce la lunga produzione di incisioni all’acquaforte realizzate dall’artista. La direttrice della pinacoteca, Enrica Bruni, ha sottolineato l’importanza di questa esposizione che consente di scoprire il maestro sotto una nuova prospettiva. "Con Rinalda Mori Ciarrocchi – prosegue la Bruni – che ringraziamo per averci messo a disposizione le opere e con Domenico Marazzi, abbiamo voluto creare un percorso significativo, mettendo in risalto il giudizio della critica, che vede in Ciarrocchi, uno dei più grandi incisori del Novecento". Il vicesindaco Claudio Morresi ha poi rimarcato l’importanza di iniziative di questa portata che sono importanti per la collettività, mentre l’assessore Ermanno Carassai ha evidenziato che esposizioni di tale caratura rappresentano un volano per il territorio, portando i turisti a scoprire la città alta. La mostra sarà aperta fino al 24 settembre tutti i sabati e le domeniche dalle 20 alle 24.