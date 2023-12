Inaugurata una statua per la grande festa della comunità albanese

La comunità albanese di Tolentino ha festeggiato il 111° anniversario dell’indipendenza dell’Albania, alla presenza dell’ambasciatrice della Repubblica del Kosovo Lendita Haxhitasim e del sindaco Mauro Sclavi. Prima un torneo di calcetto, poi lo scoprimento della statua dedicata a Santa Madre Teresa di Calcutta, vicino al campo di calcetto di viale Benadduci. La statua, realizzata da un artista kosovaro, è stata donata dalla famiglia di Gzim Gashi per ringraziare la comunità tolentinate per quanto fatto in favore del popolo albanese. Gashi, a partire dal 1999, grazie alla collaborazione del Sermit e del Comune, ha potuto promuovere una raccolta sistematica di generi alimentari e di prima necessità che venivano donati dai tolentinati e che lui personalmente trasportava ogni mese in Albania per aiutare le famiglie in difficoltà. Don Gianni Compagnucci, parroco di San Catervo che all’inizio della sua vocazione di sacerdote è vissuto per oltre un anno in Albania, ha benedetto la statua.