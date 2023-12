Inaugurati due presepi con ’effetti speciali’

Inaugurati due grandi presepi, lo scorso fine settimana, a Tolentino. Il primo, alla Galleria Europa, "La natività come simbolo di amore e di pace". Il presepe è stato realizzato da Giancarlo Cegna e Ilio Scarpacci con la collaborazione di Andrea Merlini, Alessio D’Aniello, Alessandro Nardi e Fabio Montemarani. L’ambientazione, in perfetto stile napoletano fa un richiamo anche alla città di Tolentino con la riproposizione in una finestra della Torre degli orologi.

Il secondo, invece, è stato allestito all’interno dell’androne di Palazzo Sangallo, a cura di Alberto Taborro e Sandro Brillarelli con la collaborazione di Alessandro Nardi; è arricchito da diversi effetti tra cui le fasi del giorno e della notte e con il fiume e le luci che illuminano l’ambiente durante la notte. Il presepe consentirà anche di raccogliere fondi che potranno essere devoluti in beneficenza alla casa famiglia Papa Giovanni XXIII.