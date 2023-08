Inaugurato a Camerino il "Giardino della Pace": l'Iniziativa della Andrea Bocelli Foundation

Inaugurato ieri sera, all’Accademia della musica Corelli di Camerino, il "Giardino della pace", anche questo realizzato come la stessa scuola dalla Andrea Bocelli Foundation e dall’associazione "The garden of peace". Oltre alle autorità c’erano, come patroni dell’iniziativa, i coniugi John e Imogen Sheeran, genitori del famoso cantante Ed Sheeran, i quali sostengono da molto la Abf. Oltre ventuno gli esemplari di ulivo provenienti da ogni parte del mondo. L’iniziativa di questi giardini è nata anni fa a Paciano, borgo toscano che prende il nome dal Giano Bifronte, dio della pace. Questi spazi verdi rappresentano la ricerca della pace e incoraggiano la coesistenza di diversi aspetti della società, come gli ulivi da tutto il mondo. A fare gli onori di casa è stata Laura Biancalani, direttrice generale dell’Abf, ma presente anche Elena Brunelli, madre di Veronica Berti e lavoratrice preziosa per la fondazione. Presenti il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, e l’assessore regionale alla cultura, Chiara Biondi, che hanno ringraziato ancora la fondazione, sempre presente e attiva nei territori del cratere: Camerino, Muccia e Sarnano.