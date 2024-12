Inaugurato il bosco urbano alla Pace

Macerata ha inaugurato il bosco urbano di via della Costituzione, nel quartiere Pace. Realizzata attraverso la piantumazione, nel giardinetto, di venti alberi di essenza autoctone, l’iniziativa rientra nel programma di "Città ad impatto positivo", un progetto promosso dal Comune in collaborazione con Pmg Italia, volto alla diffusione di una cultura inclusiva basata su comportamenti ecosostenibili. A Macerata, grazie alla collaborazione tra Comune, Pmg, liceo Leopardi, Auser e imprenditori del territorio, si è creata una solida rete che promuove e sostiene progetti di inclusione sociale, formazione e riqualificazione ambientale. Al liceo è stato dato anche un defibrillatore. Contestualmente alla piantumazione, l’Auser ha consegnato un Fiat Doblò allestito per effettuare servizi di prossimità sul territorio a favore di persone con fragilità. "La particolarità e la bellezza del progetto Città ad impatto positivo sta nella sinergia tra pubblico e privato e, in questo caso, le azioni che abbiamo messo in campo sono state promosse per migliorare la vivibilità di uno spazio pubblico e sociale", ha commentato l’assessore Paolo Renna. "Questi progetti sono per noi fonte di grande soddisfazione – ha aggiunto Marco Mazzoni, amministratore delegato di Pmg –. Dalla nostra trasformazione in società benefit nel 2020 abbiamo arricchito la nostra progettualità ampliando le nostre aree di intervento, continuando a dedicarci al mondo delle fragilità, di cui ci siamo sempre occupati con i nostri progetti di mobilità, ma unendo una particolare attenzione all’ambiente e coinvolgendo in progetti di formazione e sensibilizzazione le nuove generazioni, che saranno di fatto i cittadini del futuro, oltre che forieri di grande energia positiva".