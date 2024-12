Inaugurato il cantiere del Duomo di Santa Maria Annunziata a Camerino

Il Duomo di Santa Maria Annunziata, cattedrale dell’arcidiocesi Camerino - San Severino, ieri mattina ha visto inaugurato il suo cantiere con una cerimonia del arcivescovo Francesco Massara e la presenza come ospite d’eccezione del sottosegretario alla presidenza del consiglio Alberto Mantovano.

Sulla durata del cantiere l’arcivescovo Massara ha scherzato, ma non troppo: "I tempi li sanno solamente Dio e l’impresa, ma credo che in tre anni il cantiere debba essere completato per dare splendore alla città e al territorio. Le cattedrali sono la madre di tutte le chiese di una diocesi – ha aggiunto – per cui hanno un valore molto simbolico, ma anche per la ricostruzione della città".

Presenti nel nuovo residence Next generation della diocesi, che funge da studentato in centro storico, erano le fasce tricolori dei circa 32 Comuni dell’arcidiocesi oltre a diverse della diocesi Fabriano - Matelica, le autorità militari e quelle intervenute come la sottosegretaria del ministero dell’economia Lucia Albano, il presidente regionale Francesco Acquaroli, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, il rettore Unicam Graziano Leoni e il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli.

Quest’ultimo ha sottolineato come il 2024 sia stato l’anno della ripartenza della ricostruzione privata: "Ci auguriamo che il 2025 sia l’anno della ricostruzione pubblica". Il rettore Unicam Leoni ha sottolineato che sostenere la parte scientifica in una comunità serve alla comunità stessa.

Il commissario Castelli ha messo in luce i dati: "Negli ultimi due anni è stato liquidato alle imprese che lavorano al terremoto il 52% di quanto liquidato dall’inizo della ricostruzione, 5 miliardi e 300 milioni, con 174 conferenze dei servizi". Un elogio poi all’arcivescovo Massara, la cui diocesi è il più grande committente del cratere con 241 opere, anche del 1200, per una gestione di circa 150 milioni di euro.

Un messaggio ai terremotati ha lanciato invece il presidente della Regione Acquaroli: "Questo cantiere è simbolico, ma è anche un traguardo. Dobbiamo ricostruire questo territorio anche con una ricostruzione sociale, economica, per le future generazioni, le imprese, gli anziani, i più sofferenti".

Il sottosegretario Mantovano ha voluto ribadire l’importanza del "ricostruire non soltanto le case ma anche le opere di rispetto di una cultura e una identità", e cioè tutte quelle storie e tradizioni che hanno hanno fatto nascere i Comuni nella penisola, e grandi invenzioni come le università e gli ospedali di cui Camerino è un esempio. "C’è chi semina e chi raccoglie e ora siamo nella fase della semina".