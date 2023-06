Giovedì primo giugno, nel 758° anniversario della fondazione del Comune di Sarnano, è stato inaugurato il gruppo scultoreo "Il Serafino di San Francesco", commissionato dall’amministrazione all’artista Fabrizio Savi. L’opera, installata in piazza Alta, è composta da tre figure: San Francesco nell’atto di imprimere il sigillo, un uomo in cui si ravvisa il signore di Brunforte, ultimo feudatario di questi territori, e un giovane sarnanese con lo sguardo pieno di ammirazione. "Un omaggio alla tradizione, che attribuisce l’ideazione del Serafino, lo stemma di Sarnano, al fondatore dell’ordine francescano", spiega l’amministrazione. Alla cerimonia, presieduta dal sindaco Luca Piergentili, hanno partecipato i consiglieri regionali Anna Menghi e Pierpaolo Borroni, e lo stesso Savi. Maria Franca Ghiandoni, presidente del Centro Studi Sarnanesi, inoltre, ha presentato una serie di approfondimenti e una brochure divulgativa. Sono intervenuti il prof Antonio Montefusco dell’università Ca’ Foscari di Venezia, Lord Nicholas Edward True studioso indipendente, Fra Fabio Furiasse, direttore dell’archivio dei cappuccini delle Marche e Fra Simone Giampieri, ministro provinciale della Provincia Picena dei Frati Minori. Poi, in sala consiliare, Costanza Lucchetti e Maela Carletti di Unimc hanno illustrato alcuni manoscritti che saranno esposti alla mostra "Nel segno di Francesco" il prossimo agosto.