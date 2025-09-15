Legalità, valore non negoziabile

Legalità, valore non negoziabile
Macerata
15 set 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
Inaugurato il parcheggio della scuola dell’infanzia

L’amministrazione ha avviato un confronto con la Provincia per installare anche un semaforo a chiamata e realizzare un attraversamento pedonale

È realtà la nuova area di parcheggio a servizio della scuola dell’infanzia della frazione recanatese di Montefiore. Il nastro è stato tagliato alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione, di autorità civili e religiose. Durante la cerimonia sono state illustrate le tappe che hanno portato alla consegna all’utenza scolastica dell’infrastruttura, successivamente, il parroco di Montefiore ha benedetto il nuovo parcheggio e, con il rituale taglio del nastro, si è dato il via alla sua vita operativa. Al termine, è stata offerta ai bambini presenti, futuri protagonisti della scuola, una merenda con animazioni.

L’importante opera pubblica è stata realizzata dalla ditta 2P Paoloni in forza di un accordo urbanistico sottoscritto tempo fa con il Comune di Recanati. I lavori sono stati completati in meno di due mesi, in concomitanza con l’avvio dell’imminente anno scolastico. La vecchia area di parcheggio era sottodimensionata e inadeguata ad accogliere la numerosa utenza che ogni giorno gravita attorno alla scuola dell’infanzia, frequentata da più di 60 bambini iscritti. L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza strategica dell’area, che va a potenziare la dotazione di edilizia scolastica nella frazione di Montefiore, ma non solo: consente un notevole miglioramento della viabilità dell’area e, soprattutto, della sicurezza stradale, anche in forza di una collaborazione, già avviata lo scorso anno scolastico e riproposta in occasione del nuovo, con l’Associazione nazionale Carabinieri in congedo, che fornirà un presidio al termine delle lezioni, molto apprezzato da famiglie e personale della scuola. Con la Provincia di Macerata, competente per la gestione della strada antistante l’edificio, sono stati inoltre avviati rapporti per l’installazione di un semaforo a chiamata e la realizzazione di un attraversamento pedonale.

ant. t.

