Inaugurato il polo scolastico di Borgo Pintura, messaggio di Valditara

"Un sogno che sembrava impossibile, ora è realtà", così il sindaco Andrea Staffolani, affiancato dall’oggi assessore Stefano Montemarani, ha celebrato il nuovo polo scolastico di Borgo Pintura dell’istituto comprensivo intitolato a Marco Polo. La struttura di via Liguria già da settembre ospita i bambini delle ex scuole primarie di via Piave e via Giotto, mancavano giusto alcune opere all’esterno per essere completata. Nelle sue 24 aule può accogliere fino a 624 alunni, inoltre sono stati realizzati servizi igienici, uffici, una palestra e una sala mensa da circa 160 posti, per un investimento complessivo intorno ai sette milioni di euro finanziati dall’Inail. Ad intervistare le autorità sono stati proprio gli studenti, per un taglio del nastro dove c’erano il sottosegretario al Ministero dell’economia Lucia Albano il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il vice Filippo Saltamartini mentre il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha tenuto a far sentire la sua soddisfazione con una lettera.

"La realizzazione di una nuova struttura scolastica moderna e sicura – recita la missiva del ministro – rappresenta una concreta risposta alle esigenze della comunità e un investimento coraggioso sul futuro delle giovani generazioni. Il provvedimento inserito sulla legge di bilancio per il 2025 prevede l’assunzione del Ministero dei canoni di locazione da corrispondere all’Inail è frutto di un impegno condiviso, nella consapevolezza che il diritto ad una istruzione di qualità passa anche attraverso il potenziamento dell’edilizia scolastica".

d. p.