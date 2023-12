Inaugurato il presepe dei Vicoli Marinari: "Simbolo forte di pace e speranza"

È stata inaugurata l’edizione numero 56 del presepe dei Vicoli Marinari di Porto Potenza, come sempre curata e realizzata dal maestro Umberto Marotti. A tagliare il nastro è stato l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini. La location, ininterrottamente in via Garibaldi dal 1967, è uno dei vicoli più suggestivi e storici del quartiere marinaro. Al piano terra del civico 30, dove il Maestro Marotti risiede, ogni anno viene riproposto il suo presepe: sempre uguale e sempre diverso. Nei trenta metri quadri di allestimento si respira un’atmosfera magica fatta di fede ma anche di suggestioni, con oltre 300 figure artigianali rese vive da precisi meccanismi. "Il presepe è un simbolo forte di pace e di speranza, ambientato nella Palestina di oltre duemila anni fa – ha sottolineato Marotti –. Oggi, come non mai, la terra palestinese ha bisogno di questo messaggio con forza e concretezza".