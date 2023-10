Inaugurazione a Recanati: Progetto "La Memoria dell'Acqua" per Valorizzare Fontanelle di Castelnuovo

Oggi alle 17 nel Rione Castelnuovo di Recanati, in via Pintucci Cavalieri, sarà inaugurato il progetto "La Memoria dell’Acqua", un progetto nato da un’idea di Piera Marconi (nella foto), presidente di Aido Recanati, in collaborazione con il gruppo social Catenelle, con l’obiettivo di valorizzare le fontanelle del rione Castelnuovo (Porta Cannella, Porta d’Osimo, Piazzale Pintucci Cavalieri, Piaggia di Castelnuovo). S’inizia con l’installazione sulla fontanella di Via Pintucci Cavalieri di alcune formelle in ceramica a forma di goccia, realizzate durante il laboratorio del centro estivo intergenerazionale del Circolo Acli Castelnuovo-aps sotto la supervisione della professoressa Antonella Chiusaroli. Nei mesi a seguire saranno svolti i lavori di riqualificazione delle altre fontanelle fino alla conclusione del progetto prevista per il 22 marzo, Giornata dell’Acqua, con un intervento di Yarn Bombing delle Social Catenelle dal titolo "Goccia a Goccia" e l’installazione di targhe che ricordino il progetto che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune per il valore sociale e culturale finalizzato a comprendere l’importanza dell’acqua e le buone pratiche quotidiane.