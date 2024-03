Inaugurazione bagnata della panchina gialla contro il bullismo

Inaugurata a Tolentino la "Panchina gialla" contro il bullismo e il cyberbullismo. La pioggia non ha fermato l’iniziativa, cui hanno partecipato anche gli studenti degli Istituti "Don Bosco", "Lucatelli", "Filelfo" e "Frau", oltre al presidente della onlus Helpis, Gino Fanelli, che ha illustrato ai presenti la finalità dell’associazione e della panchina gialla. Era presente pure Gianni Russo per l’Ufficio scolastico regionale delle Marche. La "Panchina gialla", come noto, vuole essere un simbolo contro tutte le violenze di genere e a favore di una cultura di parità a tutela dei diritti dei più indifesi, i minori, che possono subire violenze, essere discriminati ed emarginati, spesso anche dai loro stessi coetanei.