Inaugurazione del 4° Appennino Foto Festival, Licia Colò e Simone Moro a Belforte

È stata Licia Colò, giovedì, a inaugurare la quarta edizione dell’Appennino Foto Festival - Luce della Rinascita, a Belforte. "Vorrei tornare nelle Marche e vedere di nuovo tutto fiorito: non le piante, che quelle ci sono e continuano a fiorire, ma la vita di questi piccoli borghi", ha detto in riferimento al post-sisma. E stasera, a Camporotondo, c’è attesa per l’alpinista Simone Moro, l’uomo che ha scalato otto vette delle montagne più alte del mondo. Alle 17.30 la sala consiliare del palazzo Comunale di Belforte accoglierà la presentazione del progetto fotografico "Il bosco delle maschere: la vita segreta del tasso" a cura di Marco Colombo. Alle 21.15 in piazza San Marco a Camporotondo serata che si preannuncia da tutto esaurito con l’alpinista, scrittore e aviatore italiano Moro in "Esplorazioni in alta quota". Inoltre da oggi, nella palestra comunale in via Santa Lucia a Belforte, si potranno ammirare le foto vincitrici delle otto categorie del Concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico. Domenica 23 luglio, invece, alle 21.15 il festival chiuderà al Giardino delle Farfalle a Montalto di Cessapalombo, con Marco Andreini, fotografo naturalista, documentarista che presenterà il documentario naturalistico: "Ogni volta che il lupo". La kermesse, organizzata da Photonica3, vedrà inoltre altri appuntamenti come i laboratori per bambini a cura dell’Occhio Nascosto dei Sibillini, l’esposizione della Sony Italia con breve test delle attrezzature e allestimento di un set fotografico, la lettura del portfolio con Marco Colombo.