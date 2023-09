Inaugurazione del negozio Juice di Apple a Civitanova: scopri i prodotti Apple al Cuore Adriatico!

Venerdì prossimo alle 9, all’interno del centro commerciale Cuore Adriatico di Civitanova, si svolgerà l’inaugurazione del punto vendita Juice dedicato ai prodotti della Apple. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati che avranno l’opportunità di scoprire in anteprima i nuovi prodotti dello storico marchio. In una veste totalmente rinnovata, a partire dal nome, riapre l’ex Med Store, divenuto Apple Premium Partner grazie alla più alta certificazione Apple esistente. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, il presidente della provincia Sandro Parcaroli e tanti ospiti, tra cui l’influencer Andrea Galeazzi e il deejay e produttore musicale Nicola Pigini, che oltre a raccontare il suo rapporto con la musica, regalerà al pubblico alcune sue performance. Tante le sorprese riservate ai clienti in questo primo giorno di apertura, come l’escluivo AirTag che sarà dato in omaggio ai primi cento visitatori e le imperdibili offerte sottocosto su tanti articoli presenti all’interno del punto vendita, in cui sarà anche possibile scoprire e conoscere i nuovi prodotti Apple lanciati sul mercato da pochi giorni, tra cui l’attesissimo iPhone 15 e i nuovi Apple Watch.

Barbara Palombi