Inaugurazione della palestra Itts Divini a San Severino: un simbolo di rinascita post-sisma

È pronta per essere restituita agli studenti la palestra dell’Itts Divini. Dopo otto anni dal sisma, giovedì alle 12 si terrà il taglio del nastro alla presenza del sindaco di San Severino Rosa Piermattei, del commissario per la ricostruzione Guido Castelli, del presidente della Regione Francesco Acquaroli e il presidente della Provincia Sandro Parcaroli.

La palestra, parte integrante del nuovo Divini, è stata progettata per rispondere ai più elevati standard di sicurezza e di efficienza energetica. "Questa struttura – sottolinea il commissario Castelli - è un esempio tangibile di come la ricostruzione post-sisma possa trasformare le difficoltà in opportunità. Non è solo un edificio, ma un messaggio di speranza e determinazione. Il nostro obiettivo è di restituire non solo luoghi, ma anche fiducia nel futuro. I problemi che si erano scatenati sul Divini sembravano insormontabili, e invece con la collaborazione e la determinazione siamo riusciti in questo risultato. Contiamo di consegnare l’intera struttura agli studenti per il prossimo anno scolastico".

Soddisfazione anche del sindaco Piermattei: "L’inaugurazione di questa palestra è una promessa mantenuta alla comunità e ai giovani che rappresentano il nostro futuro. Celebriamo un risultato concreto, ma anche la forza e la determinazione del nostro territorio".