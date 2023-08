Inaugurazione digitale archivio parrocchiale Montecosaro: mercoledì presentazione interattiva

Digitalizzato l’archivio parrocchiale di Montecosaro a cura di Fabrizio Quattrini, presidente del Centro Studi Montecosaresi. Verrà presentato alla comunità cittadina mercoledì prossimo alle 17, al Teatro delle Logge, per una presentazione interattiva unica nel suo genere. Tre i campi di ricerca: l’archivio parrocchiale digitale; come e dove cercare i nostri antenati; i soprannomi Montecosaresi dal 1700. "Se portate la data di nascita di vostro nonno (o bisnonno) – ha annunciato Quattrini – potrete conoscere seduta stante i vostri antenati, i loro soprannomi e come utilizzare l’archivio parrocchiale digitale per avventurarvi nell’affascinante scoperta delle origini della vostra famiglia". Un gradito omaggio verrà consegnato a quanti interverranno. Il presidente Quattrini ha mantenuto fede a quanto aveva anticipato al Carlino mesi fa.

Ennio Ercoli