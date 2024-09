Inaugurazione dopo il restauro per il palazzo municipale

Finalmente, dopo otto anni dal sisma, San Severino potrà festeggiare la riapertura del palazzo municipale in piazza del Popolo. Dopo i lavori di recupero e restauro la cerimonia di riapertura si terrà sabato 5 ottobre, alle 16. Il palazzo, simbolo storico e architettonico della comunità, ritorna così alla sua originaria funzione, non solo come sede del governo cittadino, ma anche come custode di un importante patrimonio artistico: nel piano nobile sono custodite le opere della galleria d’arte moderna "Filippo Bigioli". I lavori di recupero sono stati finanziati dai fondi del commissario straordinario alla Ricostruzione e hanno riguardato la messa a norma di tutti gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche. "La riapertura del nostro Palazzo Comunale – sottolinea il primo cittadino, Rosa Piermattei – segna un nuovo inizio per la città. Questo edificio è il cuore della nostra comunità. Con il ritorno alla sua piena funzionalità potremo finalmente guardare avanti, consapevoli delle difficoltà superate e con la volontà di costruire un futuro migliore; il pensiero va alle tante famiglie che attendono la ricostruzione delle proprie case".