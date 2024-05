Inaugurazione per la nuova fontana

Sarà inaugurata questa mattina alle 10 nel parco di via Veragra a Montefano una nuova fontana di distribuzione di acqua potabile minerale, anche gassata, un’iniziativa di Astea in collaborazione con l’Amministrazione comunale per la quale il Gruppo gestisce il servizio idrico. È la prima "casetta dell’acqua" per il borgo di Montefano, la diciottesima che Astea ha realizzato nel suo territorio di competenza: 5 sono già operative a Loreto, 4 a Osimo, 4 a Recanati, 1 rispettivamente a Porto Recanati, Potenza Picena, Montecassiano e Montelupone.

Antonio Tubaldi