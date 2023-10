Inaugurazione Piccola Libreria delle Marche a Recanati: Eventi Letterari in Via Cavour

Dopo la chiusura di diversi esercizi nel centro storico, registrati quest’anno, finalmente la buona notizia: oggi proprio in piazza Leopardi verrà inaugurata la Piccola Libreria delle Marche, un progetto che nasce da un sogno della "Giaconi Editore", casa editrice che da più di 10 anni si occupa di promozione territoriale a partire dai libri. Alle 15.45, nell’aula magna del palazzo comunale, con il patrocinio dell’amministrazione, saluti istituzionali e dieci testimonianze di come i libri della "Giaconi Editore" abbiano impattato in diversi contesti culturali, sociali, turistici e didattici della regione, con ospiti a sorpresa; a seguire, alle 17.30, taglio del nastro e inaugurazione in via Cavour 2. La Piccola Libreria delle Marche sarà per la maggior parte dedicata alle storie, alle case editrici, agli scrittori e ai libri antichi e introvabili marchigiani. "Perché puntare su una libreria fisica in questo periodo storico? Per creare – ci spiega Simone Giaconi (foto), titolare – un nuovo presidio di cultura e di socialità all’interno di un centro storico significativo dal punto di vista letterario a livello nazionale. La Piccola Libreria delle Marche ospiterà eventi letterari, presentazioni, laboratori creativi e sarà aperta a tutti".