Inaugurazione Plesso Scolastico Apiro: slitta la data nella zona Cupo

"Nello scorso gennaio – ricorda il sindaco Ubaldo Scuppa – si era addirittura in anticipo sui tempi relativi alla conclusione dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio scolastico. Quindi pensavamo d’inaugurare nel giorno d’inizio dell’anno scolastico il plesso situato nella zona Cupo. Invece siamo andati un po’ lunghi: l’inaugurazione ci sarà al massimo entro la seconda settimana del prossimo mese". E in Apiro l’anno scolastico è iniziato nel vecchio edificio delle elementari. Comunque, il ritardo ha una causa precisa. "Quando dovevano essere eseguiti i lavori nella parte esterna del complesso – spiega Scuppa – c’è stata una fase di maltempo che ha influito sulla prosecuzione della regolare operatività". C’è una comprensibile attesa per il completo trasloco nella nuova struttura, corredata da una moderna e ampia palestra, che ha comportato una spesa di circa 2.300.000 euro ottenuti con un finanziamento extra-bilancio-. "Intanto – evidenzia Scuppa – qualcosa stiamo trasferendo, compatibilmente con la disponibilità degli spazi, in modo da arrivare al’inaugurazione nel modo migliore". La popolazione scolastica in Apiro è numericamente non rilevante. "Però, rispetto al passato, abbiamo registrato con piacere – ammette Scuppa – un leggero incremento, dovuto anche all’immigrazione di coppie provenienti da nazioni comunitarie. Già si è appreso che con l’anno scolastico 2024-25, per via delle frequenze inferiori ai dati stabiliti, Apiro dovrebbe venir privata della dirigenza: sull’argomento abbiamo tenuto una pubblica assemblea, molto partecipata". Gianfilippo Centanni