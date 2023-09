Inaugurazione Sede Club Unesco a Cingoli: Domani Taglio del Nastro nella Badia di San Vittore

Dopo la presentazione effettuata mercoledì scorso in Comune, verrà inaugurata domani la sede operativa del club per l’Unesco "Tolentino e Terre Maceratesi" istituita nella Badia della frazione San Vittore di Cingoli (nella foto). In mattinata, alle 10 è prevista una passeggiata patrimoniale guidata, sull’ambiente naturale che circonda l’antico complesso. Nel pomeriggio, nella sala convegni della struttura (che ospiterà la personale di Nazareno Rocchetti) alle 15.30 la cerimonia di consegna della targa alla Badia. Interverranno il sindaco Michele Vittori, per la Regione Marche il presidente del consiglio Dino Latini, il vice presidente della giunta Filippo Saltamartini, Chiara Biondi assessora alla cultura, l’assessora del comune Martina Coppari. Del club Unesco "Tolentino e Terre Maceratesi", manager culturale Stefania Monteverde relazioneranno il presidente Giuseppe Faustini e la segretaria Paola Calafati Claudi, con Paolo Gobbi presidente della delegazione provinciale di Macerata del CSV Marche Ets.

Alle 17.15 Roberto Ferrarese Della Rovere proprietario della Badia e Stefano Filonzi vice presidente dell’associazione culturale "Il fiume incantato", intratterranno sulla Badia e sul Bambuseto.

Prima della consegna della targa per la sede operativa Enzo Catani, archeologo, vice presidente del club Unesco "Tolentino e Terre Maceratesi", che poi guiderà una vista all’Antiquarium della Badia, terrà una conferenza su "La Badia di San Vittore e il sito del municipio romano di Planina: fonti antiche ed evidenze archeologiche". Dalle 19.30 spazio alla conviviale conclusiva.

Gianfilippo Centanni