"Incanto d’autunno", oggi il galà di magia con Andrea Paris

Nel cuore del centro storico torna "Incanto d’autunno", l’evento organizzato dall’associazione commercianti e artigiani Morrovalle in collaborazione con PrimaVera Morrovalle, Pro Loco Morrovalle, Look Up Aps e Isolani Spettacoli, arrivato alla sua 13ª edizione. Già da questa sera (alle 21.15) ci sarà un gustoso prologo con "Incanto magico", un galà di magia, comicità e illusionismo con Andrea Paris (foto), Alberto Giorgi & Laura e Maxim. Domani, invece, si partirà con il mercatino artigianale per poi accogliere alle 10.30 "La magia è sempre con noi!", incontro con Andrea Paris per i ragazzi delle scuole. A seguire, alle 12, si apriranno gli stand gastronomici in piazza Vittorio Emanuele. Alle 14.30 a Borgo Marconi via con la "Caccia ai cattivi", una caccia al tesoro per bambini e famiglie, mentre alle 16.30 si torna in piazza per lo show di Ivan Mistereko, mentre dalle 18 musica con i Più Rino e il dj set di Matteo Cecchi.