IncantoMarche va in archivio: "Mix di musica, parole e paesaggi"

Si è conclusa la nona edizione del festival nato come RisorgiMarche e, da quest’anno, rinnovato nel nome e nello spirito come IncantoMarche. È stato un vero incanto di musica, parole, paesaggi e comunità: un intreccio di emozioni che ha reso questa edizione unica e memorabile. Gli organizzatori, capitanati da Neri Marcorè e Giambattista Tofoni, tirano le somme. E guardano al futuro. Nuovi spazi e nuovi paesaggi hanno accolto il pubblico: castelli, parchi fluviali, monti e borghi hanno fatto da cornice a esperienze immersive vissute insieme, nel segno della sostenibilità e della solidarietà. Il nuovo format degli incontri/concerto, che ha visto protagonista Marcorè accanto a Luca Barbarossa (a Castel San Pietro a San Severino), Niccolò Fabi (alla Roccaccia di San Lorenzo a Treia) e Tosca (sul Monte Moscosi, tra Poggio San Vicino e Apiro), si è rivelato un successo, "tre giornate intime e irripetibili, in cui alla musica si sono intrecciati racconti, aneddoti e riflessioni, immersi nella bellezza dei paesaggi marchigiani". Accanto a questa novità, il cartellone ha offerto una straordinaria varietà di generi musicali: dal lirismo acustico del duo Rodrigo D’Erasmo - Roberto Angelini al parco fluviale di Santa Croce a Mogliano, fino alla vitalità travolgente della BabelNova Orchestra sul Monte Torrone di Ussita, dal viaggio sonoro di Joe Barbieri al Castello della Rancia di Tolentino alle sperimentazioni elettroniche di Matteo Paggi e Matteo Stella all’eremo del Beato Rizzerio a Muccia. Indimenticabili anche le incursioni sonore e narrative di Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli nelle prime tre giornate, il Quartetto Angelico con il suggestivo concerto all’alba ai piedi del Monte Bove e la produzione speciale "W la Fuga Special", al Castello di Mevale di Visso, dove ciclismo, musica e storie si sono fuse in un racconto emozionante. "IncantoMarche è la naturale evoluzione di un percorso iniziato nove anni fa", prosegue lo staff. Ora lo sguardo è già rivolto al futuro: nel 2026 il festival celebrerà il suo decennale, un traguardo che sarà l’occasione per costruire insieme un’edizione ancora più speciale. Nel frattempo, l’incanto continua: a partire dal 14 settembre prenderà il via Riverberi, la rassegna che porta la musica nei teatri e nelle abbazie delle Marche. Il programma sarà svelato nei prossimi giorni.