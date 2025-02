Incappucciato dà fuoco a un’auto. Fiamme e paura in un condominio

Un atto doloso ha scosso ieri notte la zona di via Simboli, nel quartiere di Villa Teresa a Recanati, creando momenti di panico e gravi danni. Un incendio ha distrutto due autovetture e danneggiato la facciata di un condominio, mettendo in pericolo la sicurezza dei residenti. Secondo quanto rilevato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel condominio, che guardano l’area esterna del parcheggio, l’incendio sembra essere stato appiccato deliberatamente. Intorno all’1.30 di notte, un uomo di robusta costituzione, con il volto coperto da un cappuccio, si è avvicinato alla Peugeot 208, di proprietà di un cittadino albanese, alimentata a metano parcheggiata nel piazzale antistante l’edificio. Dopo aver sfondato il vetro del cruscotto dell’auto, ha lanciato un oggetto incendiario all’interno del veicolo scatenando le fiamme. Da questo momento, il rogo si è propagato anche alla Fiat Panda parcheggiata accanto, entrambe di proprietà di residenti dello stesso condominio. Le fiamme si sono estese anche alla facciata dell’edificio dove da poco erano stati completati i lavori di ristrutturazione con l’installazione del cappotto termico. Il calore ha danneggiato anche i contatori esterni delle abitazioni che si sono letteralmente squagliati. I tecnici di Astea sono intervenuti in giornata per sostituire i componenti danneggiati e prevenire ulteriori rischi. Le fiamme hanno danneggiato anche una finestra al primo piano, proprio nell’appartamento di una donna anziana che vive insieme con la famiglia.

La donna, che a marzo compirà il secolo di vita, è stata spaventata dalle fiamme che minacciavano di avvicinarsi alla casa. Il forte spavento ha causato un malore e l’anziana è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno assistita sul posto senza necessità di ricovero. Il fumo penetrato negli appartamenti e nell’androne del palazzo ha annerito le pareti e il pavimento, rendendo l’atmosfera ancora più angosciante per i residenti che si sono trovati a fare i conti con una situazione di grave emergenza. Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul posto i carabinieri di Recanati e i vigili del fuoco di Macerata che hanno lavorato in sinergia per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme prima che potessero causare danni ancora più gravi, mentre i carabinieri hanno avviato un’indagine per cercare di identificare l’autore di questo atto criminale. Le forze dell’ordine hanno acquisito tutte le prove e i filmati delle telecamere e sono al lavoro per risalire all’identità dell’uomo responsabile dell’incendio.

Asterio Tubaldi