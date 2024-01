Incarichi ai parenti, Ubaldi:: "Non deve mai succedere"

"Ma davvero pensate che dare incarichi a cugini e appalti a nipoti sia eticamente regolare anche se lo fosse per la legge? Semplicemente vergognoso". Non si è fatta attendere la replica di Rosalba Ubaldi, capogruppo di Centrodestra Unito, all’indirizzo dell’amministrazione comunale di Porto Recanati, guidata dal sindaco Andrea Michelini. Proprio nei giorni scorsi, lei aveva sollevato il caso di alcuni incarichi professionali assegnati dal Comune rivierasco a dei tecnici esterni, uniti però da legami di parentela con due consiglieri di maggioranza.

"Prevedibili e assolutamente inconsistenti le accuse di lesione dell’onorabilità di alcuni giovani professionisti locali – ribadisce la Ubaldi –. Nessuna intenzione in tal senso, perché li ritengo entrambi degni professionisti. Prima di tutto, non ho mai fatto i loro nomi anche se sono di fatto pubblici, visto che compaiono nelle determine pubblicate nell’albo pretorio".

Infatti, sempre la capogruppo di Centrodestra Unito, rimarca che "nel primo caso è cugino di primo grado di un consigliere di maggioranza. Nel secondo caso, nipote sempre di un altro consigliere – aggiunge Ubaldi –. In entrambi i casi la parentela è all’interno del quarto grado per parenti diretti e collaterali, come stabilito dalla legge, e non al di fuori del quarto grado, come scritto nella risposta del sindaco Michelini alla nostra interrogazione. I rilievi di non opportunità e di mancanza di etica da parte degli amministratori restano assolutamente validi. Costi quel che costi – conclude Ubaldi –, i parenti dei consiglieri, assessori e sindaco non dovrebbero mai assumere incarichi da parte dell’ente. Dimostrateci il contrario".