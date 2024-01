"Incarichi professionali ai parenti dei politici": la denuncia di Ubaldi

Incarichi a professionisti con gradi di parentela con l’amministrazione comunale: la bomba d’inizio anno l’ha fatta esplodere il capogruppo del Centro Destra Unito di Porto Recanati, Rosalba Ubaldi, che denuncia in proposito ben due casi. "Il primo – scrive il consigliere di opposizione – riguarda un incarico affidato a un professionista per provvedere alla progettazione e direzione dei lavori in zona Montarice, nell’ambito dello stanziamento di 500.000 euro previsto in bilancio per la manutenzione strade. Nella risposta il sindaco afferma che l’incarico riguarda una parte di quel finanziamento, pari a 81.000 euro, di cui, neanche a distanza di tempo, non esiste alcun progetto né risulta visibile alcuna determina. L’aspetto evidenziato nell’interrogazione riguardava il professionista individuato che risulta in stretti rapporti di parentela con un consigliere di maggioranza, esercitare la professione negli stessi locali occupati da un assessore e, dal curriculum, senza particolari esperienze nei lavori richiesti. "Nulla di legalmente rilevante – sottolinea Ubaldi –, ma sicuramente moralmente ed eticamente riprovevole, soprattutto da parte di amministratori che si ergono, continuamente e senza mezze misure, a giudici di legalità e correttezza evidentemente a senso unico". La dimostrazione che il consigliere Ubaldi avesse toccato un nervo scoperto è che, a distanza di un mese dall’interrogazione a risposta scritta, sino a ieri non resa pubblica, è che quell’incarico, fa presente sempre il consigliere, "è stato annullato senza neanche indicare il nome del professionista, ma solo la sua partita Iva con la motivazione di non aver fornito il progetto richiesto nei termini previsti che, ovviamente, non conosciamo. Senza, quindi, nessun riferimento all’opportunità e appena 24 ore dopo, almeno secondo la pubblicazione degli atti, è stato individuato un nuovo professionista per l’intero progetto di manutenzione delle strade". L’altro caso riguarda l’affidamento dei lavori di manutenzione del verde a una ditta che aveva usufruito già di un altro incarico appena qualche mese prima. Le due consigliere del Centro Destra Unito, Ubaldi e Sabbatini, chiedono perché non sia stato rispettato il principio di rotazione nell’individuazione della ditta ed evidenziano inoltre "la strana coincidenza che, anche in questo caso, si tratta di persona legata da stretti rapporti di parentela con un altro consigliere di maggioranza". Quello che chiedono è "di evitare situazioni eticamente riprovevoli anche allo scopo di tutelare l’immagine dei professionisti coinvolti".

Asterio Tubaldi