Incarico per recuperare le spese di bonifica

Nel maggio 2017, in contrada Addolorata, a Recanati, da un sopralluogo effettuato dall’Arpam e dalla Polizia provinciale venne scoperto un deposito incontrollato di rifiuti pericolosi in un’area di proprietà di una ditta locale. Addirittura era anche presente un immobile la cui copertura di cemento amianto era risultata quasi completamente crollata, con rottura e frammentazione delle onduline di amianto. Tutta l’area, quindi, fu sottoposta a sequestro preventivo. Subito era scattata l’ordinanza dell’Amministrazione per il corretto rispristino della salubrità di tutta la zona con la totale rimozione della copertura in cemento amianto. La ditta, però, fece orecchi da mercanti all’ordinanza comunale e risposte "picche" a tutti i vari solleciti che gli furono notificati finché l’Amministrazione comunale, autorizzata dal Tribunale, si sostituì al responsabile e provvide in proprio a smaltire correttamente la pericolosa presenza di lastre di amianto. Per la tasche pubbliche l’operazione alla fine costò ben 16.165 euro. Anche alle diverse richieste di rimborso di quanto speso, la ditta è rimasta sempre sorda tanto che oggi, l’Amministrazione è stata costretta a dare un incarico legale per poter procedere al recupero della somma. Sarà l’avvocato Federico Maggini ad occuparsene e per il suo lavoro l’Amministrazione ha impegnato la somma complessiva di 1.528 euro di cui 1.188 per la fase stragiudiziale e 340 per l’eventuale fase giudiziale.