Incassi delle multe sulle strade. Le sanzioni sfiorano i 300mila euro

Solo a giorni sarà possibile avere il prospetto completo delle sanzioni del codice della strada dell’anno appena terminato, ma i dati risultano essere alquanto elevati e probabilmente nella media con l’anno precedente. Infatti al 30 novembre 2023 ammontano a 294mila euro gli introiti da accertamenti stradali, dei quali sono stati incassati 168mila euro. La cifra, al netto delle spese per il personale, le notifiche e gli strumenti, andrà poi suddivisa tra il Comune di Matelica e gli altri enti titolati a percepire le somme.

Ben 62.671 euro andranno all’Anas e 3.800 euro alla Provincia di Macerata, essendo gli enti proprietari delle strade dove vengono posizionati gli apparecchi per il controllo a distanza delle violazioni stradali. Infatti su un totale di 2.412 verbali, ben 2.274, ossia il 94 per cento, sono stati emessi sulla strada statale Muccese 256, che è di competenza Anas, mentre 138 sulle altre strade provinciali per Braccano o Esanatoglia.

Nel 2022, complessivamente, i verbali erano stati 2.412 dei quali 2.244 lungo la strada statale Muccese e 168 lungo le strade provinciali, con una cifra pari a 293.713 euro di sanzioni accertate e 185,510 euro incassati, cosicché all’Anas erano andati 71.883 euro e alla provincia di Macerata 5.386 euro.